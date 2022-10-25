По всій Україні обмежили постачання електроенергії

НЕК «Укренерго» повідомила про вимушене обмеження постачання електроенергії по всій Україні. Це необхідно, щоб стабілізувати роботу енергосистеми для її коректного відновлення після серії ракетних ударів.

Вводяться графіки обмеження енергопостачання. Споживачів просять не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

«Свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (06:00—11:00 та 17:00—23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах і застосування обмежень для споживачів», — додали в компанії.