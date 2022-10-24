Генсек НАТО Столтенберг — про «брудні бомби»: Росія не повинна використовувати «помилкові заяви» як привід для ескалації війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що росія не повинна використовувати «помилкові заяви» про «брудні бомби» як привід для ескалації війни в Україні.
Про це він заявив в інтервʼю Politico.
«Що нас турбує, то це те, що це частина моделі, яку ми бачили раніше у росії — у Сирії, а також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. І це те, що росія звинувачує інших у тому, що вони мають намір зробити самі. Росія не повинна використовувати ці помилкові звинувачення або твердження як привід для подальшої ескалації війни в Україні», — сказав генсек НАТО.
Столтенберг наголосив, що «абсурдно» говорити, що Україна застосує «брудну бомбу» на своїй власній території, за визволення якої Київ «з такою завзятістю бореться».
Коментарі глави НАТО пролунали після того, як міністр оборони росії сергій шойгу заявив своїм британським, французьким та турецьким колегам у вихідні, що Україна може готуватися до використання «брудної бомби» — пристрою, в якому звичайні вибухові речовини поєднуються з радіоактивними матеріалами.
- Російські пропагандисти (а з ними і міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна збирається підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії сергій шойгу говорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.
- Міністр оборони України Резніков вважає російську заяву ядерним шантажем. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії. Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони.