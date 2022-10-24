У рамках проєкту «Армія дронів» закуплять 11 комплексів безпілотників PUMA-LE

Збройні сили України отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 мільйонів гривень.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Ці дрони мають звичайну та тепловізійну камери з шестикратним зумом та можуть виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. PUMA-LE долають відстань до 60 кілометрів, перебувають у повітрі близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів.
Такі безпілотники є на озброєнні у 18 країнах світу, зокрема у США, Великій Британії, Німеччині та Франції.
- 1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. До ініціативи першим долучився monobank. Разом зі своїми клієнтами всього за декілька днів вони зібрали понад 64 мільйони гривень.
- На початку жовтня у Мінцифри повідомляли, що разом із Генеральним штабом ЗСУ та Держспецзвʼязку закуплять для армії 986 безпілотників за 1,9 мільярда гривень.