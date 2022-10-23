Reuters: В Ірані хакери зламали сайт ядерної організації та виклали дані у мережу

Хакерська група Black Reward оприлюднила інформацію, яка стосується іранської ядерної програми.
Про це пише Reuters.
Цей крок здійснили на підтримку протестувальників в Ірані. Заява, яку хакери опублікували 22 жовтня, закінчилася словами «В імʼя Махси Аміні та за жінок, життя, свободу».
Вони, зокрема, виклали у мережу управлінські та робочі графіки різних частин Бушерської електростанції, паспорти та візи іранських та російських спеціалістів, які там працюють, а також контракти та угоди щодо атомної розробки з вітчизняними та іноземними партнерами.
У головному департаменті публічної дипломатії та інформації іранської атомної організації заявили, що «цей крок був зроблений з метою привернути увагу громадськості».
«Слід зазначити, що вміст електронних листів користувачів містить технічні повідомлення, а також звичайні та поточні повсякденні обміни [інформацією]», — повідомляють державні ЗМІ Ірану.
- 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни, які намагається придушити влада. Під час протистоянь уже загинули десятки людей.
- Рада Європейського Союзу 17 жовтня також запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.
- Канада також запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.