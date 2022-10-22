КМДА: Температура в оселях киян буде такою ж, як у минулі зими

Заступник голови Київської міськради Петро Пантелеєв заявив, що цієї зими температура в оселях киян буде такою ж, як і в минулі.

Про це він розповів в інтервʼю «Економічній правді».

«Річ у тім, що система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів», — заявив він.

Зараз у місті йде запуск тепла зі встановленням параметрів. Тепло подається в холодні будинки, і в так званому зворотному трубопроводі температура набагато нижча за нормативну. Усе стабілізується не раніше ніж за два тижні.