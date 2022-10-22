КМДА: Температура в оселях киян буде такою ж, як у минулі зими

Заступник голови Київської міськради Петро Пантелеєв заявив, що цієї зими температура в оселях киян буде такою ж, як і в минулі.
Про це він розповів в інтервʼю «Економічній правді».
«Річ у тім, що система централізованого теплопостачання міста спроєктована і сконструйована так, що менше певних показників давати не може. Думаю, температура буде десь 18 градусів», — заявив він.
Зараз у місті йде запуск тепла зі встановленням параметрів. Тепло подається в холодні будинки, і в так званому зворотному трубопроводі температура набагато нижча за нормативну. Усе стабілізується не раніше ніж за два тижні.
- Опалювальний сезон в Києві почався 20 жовтня. Тоді мер заявив, що в місті виконали всі необхідні підготовчі роботи. За словами Кличка, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.
- Ця зима очікувано буде найскладнішою за всі роки незалежності — через обстріли росіян.
- Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко раніше попереджав, що температура у приміщеннях буде на чотири градуси нижчою за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. Старт опалювального сезону в Києві він розкритикував.