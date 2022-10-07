Голова «Нафтогазу» розкритикував рішення влади Києва почати опалювальний сезон

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розкритикував рішення місцевої влади розпочати опалювальний сезон у Києві.

Про це він написав у Facebook.

«У Києві тепла і сонячна погода. Вдень до +19 градусів. Європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються в теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення. І тут читаєш повідомлення, що Київ починає опалювальний сезон [...]. Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають такі рішення», — заявив Вітренко.

Він додав, що якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, «була б інша ситуація», «а так держава має компенсувати різницю». Вітренко заявив, що «Нафтогаз» продає газ тепловикам по 7,4 гривні за кубометр, тоді як ціна імпортованого газу — до 100 гривень. Українського видобутку наразі не вистачає.

За словами Вітренка, погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада та зекономити кошти на закупівлі імпортованого газу.