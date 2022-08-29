«Чекає найхолодніша зима». Температура в будинках взимку буде на 4 градуси нижчою

Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що цієї зими температура в приміщеннях буде на чотири градуси нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

В інтервʼю The Guardian він попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття.

Він зазначив, що температура в домівках буде ​​на рівні 17—18 °C, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10 °C.

Без західної фінансової підтримки Україні не вистачатиме газу. Україні потрібно близько $10 мільярдів на імпорт, і союзники це розуміють, проте впевненості у допомозі в повному обсязі немає.