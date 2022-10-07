Київ розпочинає опалювальний сезон. Спочатку для лікарень і шкіл

Київ у пʼятницю, 7 жовтня, розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери — столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально — за заявками їхніх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільно чи поки недоцільно вмикати тепло. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого — не витрачати дарма тепло.
Кличко зазначив, що більшість закладів соціальної інфраструктури мають індивідуальні теплові пункти, що дозволяють регулювати постачання тепла.
Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним.
- Ця зима очікувано буде найскладнішою за всі роки — через вторгнення росіян. Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко попереджав, що температура в приміщеннях буде на чотири градуси нижчою за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.
- Україні знадобиться допомога союзників у газовому питанні, оскільки майже 50% газових родовищ України розташовані в Харківській області, неподалік лінії фронту.