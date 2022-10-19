Кличко: Опалювальний сезон у Києві починається з 20 жовтня

Мер столиці Віталій Кличко оголосив про початок опалювального сезону в столиці з 20 жовтня.

Про це він повідомив у Telegram.

«Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання», — зазначив мер.

Він додав, що в Києві виконали всі необхідні підготовчі роботи. «Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в обʼєкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг», — зазначив він.

За словами Кличка, місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

Важливим чинником для початку опалювального сезону Кличко назвав необхідність економити електроенергію. «Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі й кондиціонери та не перевантажували систему електропостачання», — закликав мер.