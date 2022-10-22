«Укренерго»: Через ракетні удари росіян електропостачання обмежать у Києві та ще 10 областях

В «Укренерго» повідомили, що масштаби руйнувань унаслідок російських ракетних ударів співставні чи навіть перевищують наслідки ударів 10—12 жовтня. Тому там введуть обмеження електропостачання.

Про це пише «Укренерго» у своєму Facebook.

«Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками», — зазначили там.

Ремонтні бригади візьмуться до відновлення, щойно рятувальники ліквідують наслідки ударів.

В «Укренерго» закликають споживачів економити електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.