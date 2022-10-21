У Раді планують перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки

У Верховній Раді обговорюють плани про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Роботу відомства вважають незадовільною.

Про це заявив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової, митної політики Данило Гетманцев, пише FinClub.

«Моя позиція щодо діяльності Бюро економічної безпеки однозначно негативна, при тому що я є автором закону. Закон був гарний, але ми не бачимо жодних результатів. Ми зробили цей орган, щоб те, що робила податкова поліція, не повторилося. Але 80% складу бюро — колишні податківці. І все керівництво податкової перейшло до бюро. Тоді питання: нащо ми це робили? Тому звичайно ми зараз маємо зробити перезавантаження БЕБ», — пояснив він.

У своєму Telegram-каналі нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк розповів, як це має відбутися. За його словами, Рада ухвалить правки, за якими очільника БЕБ звільнять, а колишнім співробітникам податкової міліції заборонять працювати в цьому відомстві.