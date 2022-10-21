У ЄС закликали допомогти українським енергетикам з ремонтом інфраструктури та опублікували список їхніх потреб

Європейське енергетичне співтовариство закликало надати допомогу українським енергетикам, які ліквідовують наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах.
Про це повідомляється у Twitter спільноти.
Співтовариство також опублікувало список потреб українських енергетиків. До пʼятірки найбільших входять:
- трансформатори та генератори;
- обігрівачі;
- паливо;
- транспорт для ремонтних бригад;
- інструменти.
Крім того, енергетики потребують ізоляційних матеріалів, кабелів, муфт, клапанів, зварювального обладнання, мікроелектроніки тощо.
- 20 жовтня по всій Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії. Влада заявила, що від російських атак постраждало 40% енергетичних обʼєктів країни.
- Amnesty International назвала воєнним злочином російські обстріли енергоінфраструктури України.