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У ЄС закликали допомогти українським енергетикам з ремонтом інфраструктури та опублікували список їхніх потреб

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Європейське енергетичне співтовариство закликало надати допомогу українським енергетикам, які ліквідовують наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах.

Про це повідомляється у Twitter спільноти.

Співтовариство також опублікувало список потреб українських енергетиків. До пʼятірки найбільших входять:

  • трансформатори та генератори;
  • обігрівачі;
  • паливо;
  • транспорт для ремонтних бригад;
  • інструменти.

Крім того, енергетики потребують ізоляційних матеріалів, кабелів, муфт, клапанів, зварювального обладнання, мікроелектроніки тощо.