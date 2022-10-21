У Києві та Київській області розпочалися віялові відключення світла

Сьогодні з 9:20 у Києві та Київській області знову запровадили віялові відключення електроенергії.
Як повідомили у пресслужбі ДТЕК Київські електромережі, стабілізаційні відключення світла запроваджено за розпорядженням «Укренерго».
Усіх споживачів електроенергії в українській столиці поділили на три групи. Кожну з них відключатимуть у зазначений проміжок часу.
Для комфорту киян ДТЕК Київський електромережі запустив оновлений спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії. Киянам тепер не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести адресу в пошуку і побачити час потенційного відключення електропостачання.
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба уточнив, що в регіоні спостерігається зростання споживання електроенергії, через що він закликав мешканців області вимикати зайві електроприлади.
- 20 жовтня по всій Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії. Влада заявила, що від російських атак постраждало 40% енергетичних обʼєктів країни.
- Amnesty International назвала воєнним злочином російські обстріли енергоінфраструктури України.