У звільненому Лимані завершили ексгумацію на місці найбільшого кладовища — загалом дістали 146 тіл

Правоохоронці завершили ексгумацію тіл на найбільшому кладовищі у звільненому Лимані Донецької області. Загалом вони дістали 146 тіл.

Про це пише пресслужба поліції Донецької області.

«Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масові поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій — українські захисники. Убитих закопували у траншеях, частина могил — безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей», — йдеться в повідомленні.

Загалом серед них були тіла 111 цивільних і 35 українських військових. Наразі триває ексгумація тіл з одиничних стихійних могил.

Наразі в Лимані виявили 25 подібних стихійних поховань, на всіх працюють слідчі групи. Загалом у всіх визволених населених пунктах Донеччини виявили 58 захоронень.

«Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 — чоловіки, 66 — жінки, 5 — діти, стать ще 10 осіб не встановлено. Попереду найскладніше — встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень унаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті», — розповіли в поліції.

Там закликають усіх родичів тих, хто загинув під час окупації Лиманської громади, здати свої біологічні зразки для ДНК-експертизи.