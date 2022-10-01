Російська армія вийшла з міста Лиман Донецької області

Росія оголосила, що вийшла з міста Лиман Донецької області — «через загрозу оточення».

Про це російське міноборони повідомило 1 жовтня.

Відійшли окупанти «на більш вигідні рубежі».

Перед цим у ЗСУ підтвердили звільнення пʼяти населених пунктів біля Лиману: ідеться про Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки, а глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео, на якому українські військові підняли прапор України на околицях Лиману.