ЗСУ зайшли до Ямполя на Донеччині та завершують оточення росіян у районі Лиману

Українські військові зайняли селище Ямпіль Донецької області та фактично оточили місто Лиман, взявши в кільце російські підрозділи.

Про це повідомили низка пабліків і ресурсів окупантів. У соцмережах зʼявилося відео з українським військовим у селищі Ямпіль.

Також речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив «Громадському», що ЗСУ фактично оточили російське угруповання в районі Лиману. «Тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману, ЗСУ тримають під вогневим контролем майже всі логістичні шляхи», — сказав Череватий.

Втрату вказаного селища й оточення росіян в Лимані визнав ватажок «днр» пушилін. За його словами населені пункти Ямпіль і Дробишеве «повною мірою не контролюються союзними силами».