У Лимані знайшли тіла 60 загиблих, половину з них вже ідентифікували

У деокупованому Лимані (Донецька область) правоохоронцям вже вдалося знайти тіла 60 загиблих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«УЛимані ми виявили 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину. Цей процес триває», — заявив Монастирський. Міністр додав, що майже кожен десятий будинок у Лимані зруйнований вщент, а половину будинків суттєво пошкоджено, світла та тепла в місті немає.

Найгострішим питанням Монастирський назвав розмінування, оскільки забрудненість вибухонебезпечними предметами територій є серйозною перешкодою для відновлення діяльності всіх органів влади та життя людей у місті.