Над звільненим Лиманом офіційно підняли український прапор. Влада просить людей поки що не повертатися додому

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької ОВА повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах.

Про це повідомив голова області Павло Кириленко.

«Окупанти залишають по собі руїни. Але головне — це наша земля. Усе відбудуємо наново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій», — зазначив він.

Кириленко наголосив, що людям ще не варто повертатися до звільнених населених пунктів Донеччини.

«Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько», — пояснив голова ОВА.