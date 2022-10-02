Зеленський: Лиман повністю зачистили від російських окупантів

Президент Володимир Зеленський оголосив про повне зачищення від російських загарбників міста Лиман на Донеччині.
«Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!» — заявив президент у відеозверненні.
- 30 вересня українські військові зайняли селища Ямпіль і Дробишеве Донецької області та фактично оточили місто Лиман, взявши в кільце російські підрозділи.
- 1 жовтня ЗСУ звільнили пункти Шандриголове, Дробишеве і Ставки навколо Лиману. У той же день російська армія вийшла з Лиману.