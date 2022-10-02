Зеленський: Лиман повністю зачистили від російських окупантів

Президент Володимир Зеленський оголосив про повне зачищення від російських загарбників міста Лиман на Донеччині.

«Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!» — заявив президент у відеозверненні.