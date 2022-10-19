Частина Львова вночі буде без світла через ліквідацію наслідків ракетних атак

Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії.

Про це повідомляє «Львівобленерго».

Електроенергії не буде з 00:00 до 6:00. Конкретні адреси, де не буде світла, не вказують з міркувань безпеки.

«Частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі у зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак», — зазначили у компанії.

Наступного дня, 20 жовтня, можливі перерви в електропостачанні частини вулиць міста.