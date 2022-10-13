Росіяни поцілили ракетою у військовий обʼєкт на Львівщині. Де ще пролунали вибухи

У Львівській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій та Рівненській областях удень 13 жовтня пролунали вибухи. Силам ППО вдалося збити чотири «Калібри», які росіяни запустили з акваторії Чорного моря.

Про це повідомило Повітряне командування «Захід».

У Львівській області сили ППО збили одну ракету, а ще дві — влучили у військовий обʼєкт у Золочівському районі. Це повторне влучання у цей обʼєкт — на місці удару знищене військове майно, але людських жертв немає. Цю інформацію навів голова ОВА Максим Козицький.

Водночас у Чернівецькій області спрацювала система ППО та на Чортківщині, що у Тернопільській області.

У соцмережах місцеві повідомляли і про звуки вибухів у Рівненській та Волинській областях.

Пізніше голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що під час тривоги на півдні області сили ППО знищили повітряну ворожу ціль.

По всій Україні повітряна тривога тривала з 15:38 до 16:51.