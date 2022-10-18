У деокупованому Лимані ексгумували тіла пʼятьох загиблих дітей

У деокупованому Лимані (Донецька область) ексгумували тіла пʼятьох дітей.
Про це повідомила Національна поліція.
«Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому похованні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів», — повідомляє поліція.
Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестрами. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.
- У звільненому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію тіл з масового поховання українських військових. З братської могили дістали тіла 34 українських захисників.
- 1 жовтня 2022 року росія оголосила, що вийшла з міста Лиман Донецької області — «через загрозу оточення». 4 жовтня над містом офіційно підняли український прапор.
- Згодом у звільнених Святогірську та Лимані ексгумували тіла 120 людей, серед них і цивільні, і військові. Загалом у Лимані знайшли понад 200 поховань цивільних.