У деокупованому Лимані ексгумували тіла пʼятьох загиблих дітей

У деокупованому Лимані (Донецька область) ексгумували тіла пʼятьох дітей.

Про це повідомила Національна поліція.

«Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому похованні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів», — повідомляє поліція.

Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених у 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестрами. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.