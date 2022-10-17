Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси Довженко-Центру. Державне агентство з питань кіно погодило це рішення 6 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Довженко-Центру.

«Про приватизацію ми дізналися з листа Фонду держмайна. Звісно, Держкіно не доносило до нас цю інформацію. Також ми не отримували пропозицій, як Центр надалі буде утримувати себе і колекцію», — наголосили в Центрі.

Два корпуси, які мають приватизувати, раніше приносили в державний бюджет кошти від оренди, додали в організації.

«Частина із них спрямовувались на утримання і поліпшення стану будівлі та обладнання Довженко-Центру, створення фондосховищ, поповнення колекцій, забезпечення гідних умов роботи, популяризацію мистецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази тощо», — зазначили в Довженко-Центрі.