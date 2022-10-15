Донецька ОВА: У Лимані знайшли ще 6 тіл вбитих росіянами цивільних

У деокупованому Лимані (Донецька область) знайшли ще шість тіл загиблих мешканців.
Про це повідомив голова області Павло Кириленко.
«У Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації», — повідомив він. Крім того, за словами Кириленка, протягом 14 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 6 людей за вчора отримали поранення.
- Напередодні у звільненому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію тіл з масового поховання українських військових. З братської могили дістали тіла 34 українських захисників.
- 1 жовтня 2022 року росія оголосила, що вийшла з міста Лиман Донецької області — «через загрозу оточення». 4 жовтня над містом офіційно підняли український прапор.
- Згодом у звільнених Святогірську та Лимані ексгумували тіла 120 людей, серед них і цивільні, і військові. Загалом у Лимані знайшли понад 200 поховань цивільних.