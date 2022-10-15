Донецька ОВА: У Лимані знайшли ще 6 тіл вбитих росіянами цивільних

У деокупованому Лимані (Донецька область) знайшли ще шість тіл загиблих мешканців.

Про це повідомив голова області Павло Кириленко.

«У Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації», — повідомив він. Крім того, за словами Кириленка, протягом 14 жовтня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 6 людей за вчора отримали поранення.