Радник голови ОП Подоляк: Ми бачимо різке зниження ядерної загрози в російській риториці, це хороший знак

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заявив партнерів України про рішучу відповідь на використання ядерної зброї вплинули на риторику офіційних осіб росії, тому погрози стали лунати дедалі рідше.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Bild, яке цитує ОП.

За його словами, світ уже багато робить для того, щоб не дати росії застосувати ядерну зброю, зокрема провідні країни зробили відповідні попереджувальні заяви.

Подоляк висловив переконання, що попри погрози, рф усе ж не застосовуватиме ядерну зброю, зокрема й тактичну.

«Сьогодні ми бачимо різке зниження ядерної загрози в російській риториці — якщо ігнорувати пропагандистів і казати про офіційних осіб. Ми спостерігаємо різке зниження ядерної загрози, і це доволі хороший знак. Росія визнала, що може вести війну звичайним озброєнням, але будь-яка спроба застосувати ядерну зброю призведе до негайної відповіді», — констатував він.