Макрон заявив, що Франція не використовуватиме ядерну зброю як відповідь на ймовірний ядерний удар рф по Україні. За це його розкритикували

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не використовуватиме ядерну зброю у відповідь, якщо росія здійснить ядерний удар по Україні. За це його почали критикувати політичні опоненти та експерти.

Про це пише Politico.

Він зазначив, що Франція, «очевидно», не застосовуватиме ядерну зброю у відповідь.

«Франція має ядерну доктрину, яка заснована на життєво важливих інтересах країни та чітко визначена. Вони б не були під загрозою, якби в Україні чи в регіоні була балістична ядерна атака», — сказав Макрон.

Після цієї заяви французького президента розкритикували через те, що він відмовився від стратегії невизначеності відповіді на тлі ядерних погроз путіна. Захід намагається не оголошувати публічно жодних своїх можливих реакцій, щоб рф не могла оцінити ризики та підготуватися до них.

«Довіра до [ядерного] переконування залежить від того, що ми нічого не говоримо про те, що нам доведеться робити», — зазначив колишній президент Франції Франсуа Олланд. Він також підкреслив, що варто «говорити якомога менше і бути готовим зробити якомога більше».

Також такі заяви Макрона викликали занепокоєння в державах Східної Європи, які перебувають в НАТО. Адже у них тепер немає певності, що інші члени Альянсу будуть готові їх захищати, як це прописано у статуті НАТО.

«Це політична помилка. Один із принципів ядерного стримування полягає в тому, що існує невизначеність щодо того, що вважається життєво важливим інтересом», — сказав депутат-консерватор, віце-президент комітету Національної асамблеї із збройних сил Жан-Луї Тьєро.

Розкритикували Макрона навіть в інших країнах. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес звинуватив французького президента у «відкритті карт». Фактично це порушує спільну західну політику стримування.

«Ми вважаємо, що якби росія застосувала ядерну зброю, це мало б серйозні наслідки для росії. Це було б порушенням табу 1945 року про застосування ядерної зброї. І це залишило б її неймовірно ізольованою у всьому світі», — сказав Воллес.