Острів Борнгольм поблизу «Північних потоків» залишився без електрики через обрив кабелю

Данський острів Борнхольм, розташований поблизу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік — 2», залишився без електрики через обрив кабелю, яким він отримує електроенергію зі Швеції.
Про це повідомляє AP Europe.
Компанія Bornholms Energi og Forsyning працює над відновленням електроподачі, задіявши електростанцію в порту міста Ренне.
Поки невідомо, чи стався обрив кабелю на суші, чи в морі.
Очікується, що на всьому острові подача електроенергії відновиться близько 13:00.
Вранці до данського острова Борнхольм вирушили два кораблі ВМС ФРН із водолазами, які мають задокументувати пошкодження труб газопроводів «Північний потік» та «Північний потік — 2».
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють і не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1».