У білорусь доставили дрони-камікадзе Shahed-136. Вони дислокуються на авіабазі біля України

У білорусь на аеродром «Лунінець», ймовірно, доставили щонайменше 20 дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Про це повідомляє регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід» з посиланням на джерела.

Аеродром «Лунінець» розташований поблизу однойменного міста в Берестейській області, за 50 кілометрів від кордону з Україною. Війська росії неодноразово використовували цей аеродром для авіанальотів.

«Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України. Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», — попередили в управлінні.