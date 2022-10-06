Генштаб: Білорусь забезпечує війська рф боєприпасами, з лютого вона поставила понад 10 тисяч тонн

Білорусь допомагає росії у війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами — це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет і боєприпасів на Донецький та Херсонський напрямки відправили майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів.

На білоруських складах, базах і арсеналах група російських офіцерів відбирає автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини до бронетехніки, які потім відправляють окупаційним військам.

Окрім того, Громов додав, що сьогодні, 6 жовтня, російська авіація вперше з кінця серпня випустила з білорусі по Україні ракети — літаки Ту-22М3 завдали ударів по Шепетівському району Хмельницької області. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Ракети впали поряд з обʼєктом інфраструктури та на пустирі.