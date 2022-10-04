Лукашенко вперше визнав участь білорусі у війні в Україні, «але ми нікого не вбиваємо»

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вперше підтвердив участь білорусі у війні в Україні.

Про це він заявив 4 жовтня на нараді з питань військової безпеки, повідомляє «Белта».

«Що стосується нашої участі у «спеціальній військовій операції» в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобовʼязань. Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію білорусі, по-перше. По-друге, не допустити завдання удару по білорусі під прикриттям «спеціальної військової операції» з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я говорив, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території білорусі. Ось наша участь», — заявив лукашенко.