Генштаб: Білорусь віддала аеродром «Зябровка» під контроль росіян

Білорусь віддала аеродром «Зябровка», що під Гомелем, під контроль росіян. Про це під час брифінгу 7 липня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Аеродром «Зябровка» в білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400», — заявив Олексій Громов.

Протягом наступного місяця планують ще відправити на навчання до росії білоруських військових. Водночас Олексій Громов підкреслив, що ймовірність вступу білоруських військових у війну з Україною лишається низькою.

Крім того, під Мінськом готуються приймати російські комплекси С-400. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» саме повідомляла, що трасою М1 з боку Мінська у напрямку Бресту помітили військову вантажівку, яка перевозить три одиниці ракет для ЗРК С-300.