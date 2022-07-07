Загроза ракетних ударів з білорусі зберігатиметься ще три місяці. Південь країни закрили для авіації до жовтня

Влада білорусі продовжила ще на три місяці дію зони обмеження польотів для цивільної авіації (включно з БПЛА). Цивільним суднам заборонено літати на півдні білорусі на висотах до 19 800 метрів з 8 липня по 7 жовтня 2022 року.

Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», це означає, що загроза ракетних ударів з білорусі зберігатиметься ще принаймні три місяці. Країна ввела зону обмеження ще на початку війни росії проти України. Територія її не змінилася. У межах зони може працювати лише військова авіація білорусі і росії.

Саме з півдня білорусі і відбуваються запуски ракет на територію України. За підрахунками групи, від початку війни з білорусі по українських містах було запущено не менше 689 боєголовок.