Загроза ракетних ударів з білорусі зберігатиметься ще три місяці. Південь країни закрили для авіації до жовтня

Влада білорусі продовжила ще на три місяці дію зони обмеження польотів для цивільної авіації (включно з БПЛА). Цивільним суднам заборонено літати на півдні білорусі на висотах до 19 800 метрів з 8 липня по 7 жовтня 2022 року.
Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», це означає, що загроза ракетних ударів з білорусі зберігатиметься ще принаймні три місяці. Країна ввела зону обмеження ще на початку війни росії проти України. Територія її не змінилася. У межах зони може працювати лише військова авіація білорусі і росії.
Саме з півдня білорусі і відбуваються запуски ракет на територію України. За підрахунками групи, від початку війни з білорусі по українських містах було запущено не менше 689 боєголовок.
- У червні в Офісі президента заявили, що уважно стежать за армією білорусі. Україна опрацювала сценарій вторгнення військ білорусі, і ЗСУ до «зустрічі» готові. Інститут вивчення війни вважає, що білорусь навряд нападе на Україну від імені росії, адже у неї для цього недостатньо сил.
- 2 липня лукашенко заявив, що Збройні сили України намагалися завдати удару по військових обʼєктах на території його країни. За словами лукашенка, «всі ракети перехопили», але він дав наказ «взяти під приціл» центри ухвалення рішень «противників мінська».
- У МЗС України і розвідці вважають, що ризику нападу з боку білорусі поки що немає.