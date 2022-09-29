Генштаб: Білоруські військові аеродроми та залізницю готують для приймання військ

Білоруські військові аеродроми та залізницю готують для приймання військ.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, на військовому аеродромі Лунинець (50 км від державного кордону з Україною) триває розбудова аеродрому, ремонт казармових приміщень, гуртожитків, складських приміщень тощо. Все це вказує на ймовірні наміри тривалого використання цього летовища, зокрема й підрозділами зс росії.

Такі інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябровка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій росії. А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону «Іскандер».

«Тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці для перевезення військ. Також, за наявною інформацією, під керівництвом осіб з «ПВК Вагнера» (рф) триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства «Гарт-сервіс» (рб)», — зазначив Громов.

Він також зазначив, що зараз на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.