Ризик є, але не варто його переоцінювати. Міністр оборони про можливість повторного наступу з білорусі

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував заяву одного з лідерів білоруської опозиції про те, що лукашенко готується вступити у війну проти України.

«Небезпека є завжди, бо ворожий кордон просягається на 2,5 тис. км — це білорусь, росія та тимчасово окуповані території. Але реальна лінія фронту, де йдуть бої, це 1 300 км. Кордон з білоруссю сягає 1 200 км, тому ризик з півночі залишається», — зазначив Резніков у спільному коментарі для «Бабеля» та «Громадського».

Під час першого вторгнення, продовжив міністр, серед російського війська було украй мало білорусів, можливо лише кілька підрозділів.

«Тобто немає інформації про те, що раніше у війні брали участь серйозні формування з білорусі. Наразі там пропаганда має менші оберти, ніж у росії, тому мені складно уявити, що має мотивувати білорусів вступити у цю війну зараз», — додав Резніков.

За його словами, можливий також варіант, що білоруські офіцери, які давали присягу, переступивши український кордон, складуть зброю зі словами «білоруси вам сябри, а не вороги».

«Ризик є, але я б не переоцінював його. Ми готові до всього. Лукашенко шукає баланс, з одного боку він має показати політичний аншлюс з рф, а з іншого — відчуває, що це може стати його остаточним кінцем», — резюмував Резніков.