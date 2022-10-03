Міжнародне енергетичне агентство: Європа стоїть перед загрозою «безпрецедентного ризику» дефіциту газу

Європа зіткнулася з «безпрецедентними ризиками» щодо своїх поставок природного газу цієї зими після того, як росія перекрила більшість поставок по трубопроводах. Вона також може програти конкуренцію Азії за і без того дефіцитний і дорогий скраплений газ, який постачається кораблями.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, пише The Assocaited Press.

У своєму квартальному звіті агентство заявило, що країни Європейського Союзу повинні будуть скоротити споживання газу на 13% протягом зими у разі повного відключення росією поставок. Значна частина цього скорочення мала б бути повʼязана з поведінкою споживачів, наприклад, зниженням температури, а також економією промислових і комунальних послуг.

У пʼятницю ЄС погодився зобовʼязати скоротити споживання електроенергії принаймні на 5% у пікові години. Лише невелика частина російського газу все ще надходить по трубопроводах через Україну до Словаччини та через Чорне море — через Туреччину до Болгарії. Два інших маршрути, по дну Балтійського моря до Німеччини та через білорусь і Польщу, були закриті.

Іншою небезпекою в дослідженні було різке похолодання наприкінці зими, яке було б особливо складним, оскільки підземні запаси газу надходять повільніше в кінці сезону через меншу кількість газу та нижчий тиск у сховищах. ЄС уже заповнив сховища на 88%, випереджаючи свою ціль у 80% до зими.

Підприємства в Європі вже скоротили використання природного газу, іноді просто відмовившись від енергоємної діяльності, як-от виробництво сталі та добрив, тоді як менші підприємства, такі як пекарні, відчувають серйозне скорочення своїх витрат.

Високі ціни на газ, який використовується для опалення будинків, виробництва електроенергії та низки промислових процесів, сприяють рекордній інфляції у 19 країнах-членах ЄС, які використовують євро, і підривають купівельну спроможність споживачів настільки, що економісти прогнозують спад європейської економіки в кінці 2022 — на початку 2023 року.

Європейські уряди та комунальні підприємства компенсували значну частину російського дефіциту за рахунок закупівлі дорогих поставок скрапленого природного газу (СПГ), який надходить кораблями з таких країн, як США та Катар, а також за рахунок збільшення поставок трубопроводами з Норвегії та Азербайджану.