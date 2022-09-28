Естонія запропонує ЄС внести російського патріарха кирила до списку санкцій

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна запропонує включити патріарха російської православної церкви кирила до списку санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє ERR.

За словами міністра, така ініціатива викликана заявами російського патріарха, які вихваляють геноцидну війну росії в Україні.

Раніше голова рпц кирил заявив, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання й обовʼязок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти із самопожертвою. За словами кирила, загиблим в Україні російським окупантам простяться абсолютно всі гріхи.

У проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя 27 вересня російський патріарх сказав про важливість «духовної мобілізації», яка, за його словами, має допомогти «повному примиренню росії та України». При цьому «примирення», на думку кирила, не має йти шляхом «небезпечних компромісів».