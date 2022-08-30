Уряд схвалив санкції проти патріарха Кирила та ще сімох представників рпц

Кабінет міністрів схвалив пропозиції щодо застосування персональних санкцій на 10 років проти керівника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще сімох її представників.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Запровадити персональні санкції пропонують проти:

16-го патріарха Московського і всієї Русі Кирила, він же Гундяєв Володимир Михайлович;

керівника відділу зовнішніх церковних звʼязків Московського патріархату Російської православної церкви митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича);

заступника керівника відділу зовнішніх церковних звʼязків Московського патріархату Російської православної церкви протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича);

митрополита Псковського і Порховського Російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича);

архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Російської православної церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича);

протоієрея російської православної церкви, письменника, проповідника та педагога Владімірова Артемія Володимировича;

митрофорного протоієрея Російської православної церкви, проповідника, телеведучого Ткачова Андрія Юрійовича;

російського православного богослова, педагога і публіциста, доктора богословʼя, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Осипова Олексія Ілліча.

Запропонований список має розглянути Рада національної безпеки та оборони, а також президент Володимир Зеленський. Якщо вони його погодять, то Україна звернеться із переліком до міжнародної спільноти, аби ввести такі ж санкції в інших країнах.

Санкції блокують активи вказаних осіб, забороняють пересування або транзит Україною, у тому числі майна, зупиняють виконання економічних та фінансових зобовʼязань перед цими особами, а також забороняють їм брати участь у приватизації і оренді майна, а також багато іншого.