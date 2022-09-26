Японія заборонила експортувати до росії товари, повʼязані з хімічною зброєю

Японія заборонила експорт до росії товарів, повʼязаних із хімічною зброєю — це додаткові антиросійські санкції через вторгнення в Україну.

Про це 26 вересня оголосив генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, пише Reuters.

У межах санкцій Японія також запровадила обмеження щодо 21 російської компанії, зокрема щодо наукових лабораторій.

«Японія глибоко стурбована можливістю застосування ядерної зброї під час вторгнення росії в Україну», — сказав Мацуно на брифінгу для ЗМІ, додавши, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, підтримуючи Україну та запроваджуючи санкції проти росії.