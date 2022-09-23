СБУ встановила дані 1,5 тисячі осіб, які організовують псевдореферендум у Запорізькій області

Служба безпеки України встановила дані 1,5 тисячі осіб, які беруть участь в організації псевдореферендуму з приєднання окупованої території Запорізької області до росії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше 1 тис. російських силовиків, яких планують залучити до «охорони» заходів псевдоголосування. Серед них підрозділи росгвардії, воєнної поліції зс рф та російського мнс», — пише СБУ.
Допомагати їм мають колаборанти, які увійшли до складу окупаційного «главного управлєнія мвд по Запорожской області», а також приватні охоронні фірми, підконтрольні спецслужбам рф.
Крім того, СБУ отримала повний список осіб, які погодились очолити так звані «територіальні виборчкоми»: ідентифіковано понад 390 колаборантів. Кримінальне провадження здійснюється за статтями про колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
- 20 вересня очільники адміністрацій окупованих росією територій України оголосили про проведення 23—27 вересня «референдумів» про приєднання до рф.
- США та ЄС засудили намір росії приєднати до себе окуповані українські території. Україна заявила, що «референдуми» на плани звільнити території не вплинуть. Країни G7 пообіцяли росії нові санкції.
- «Псевдореферендуми» на окупованих росією територіях України проходять за наднизькою явкою людей, а організаторів супроводжують російські військові.