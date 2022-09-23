Пусті дільниці з російськими військовими. Як проходять псевдореферендуми на окупованих територіях

«Псевдореферендуми» на окупованих росією територіях України проходять за наднизькою явкою людей, а організаторів супроводжують російські військові.

Про це повідомляють законні представники української влади на цих територіях та місцеві пабліки.

Так, у Херсоні «референдум» у окупантів іде погано — люди не приходять голосувати за окупацію, тому росіяни зі зброєю ходять по домівках і змушують українців ставити підписи. Незгодним погрожують. Дехто намагається не відчиняти окупантам. У селах і містах області також встановили «урни для голосування» біля ринків та магазинів. Людей біля них взагалі немає. Така ж ситуація на «дільницях».

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував фото з «референдуму» в Луганську. На ньому зображена «дільниця», розташована просто у дворі житлового будинку, а поруч — російський військовий зі зброєю.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вранці в місті стався вибух, через який люди бояться виходити з дому. «А цей страх на руку окупантам — в перший день побудинкового «голосування» на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома», — заявив мер.

Представники української влади закликають жителів окупованих територій не брати участь у незаконному голосуванні, а також нагадують про кримінальну відповідальність за похід на псевдореферендум — до 15 років увʼязнення.