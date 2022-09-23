На окупованих територіях України почались псевдореферендуми про приєднання до росії

Російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської і Донецької областей, а також у Мелітополі, де почали ходити по домівках українців для збору підписів. Також фейкове «голосування» почалося на окупованій частині Херсонської області.
Про це повідомляють кремлівські ЗМІ та ватажки так званих «л/днр».
У своїх заявах денис пушилін відкрито заявляє, що вірить у «позитивний результат», а леонід пасічник закликає людей «сказати так» незаконному приєднанню українських земель до рф.
«Голосування» на окупованих територіях триватиме до 27 вересня.
- 20 вересня очільники адміністрацій окупованих росією територій України оголосили про проведення 23—27 вересня «референдумів» про приєднання до рф.
- США та ЄС засудили намір росії приєднати до себе окуповані українські території. Україна заявила, що «референдуми» на плани звільнити території не вплинуть.
- Окремо СБУ повідомляла, що у «днр» до псевдореферендуму планують залучити підлітків від 13 до 17 років.
- Країни G7 пообіцяли росії нові санкції.