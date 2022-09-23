На окупованих територіях України почались псевдореферендуми про приєднання до росії

Російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської і Донецької областей, а також у Мелітополі, де почали ходити по домівках українців для збору підписів. Також фейкове «голосування» почалося на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляють кремлівські ЗМІ та ватажки так званих «л/днр».

У своїх заявах денис пушилін відкрито заявляє, що вірить у «позитивний результат», а леонід пасічник закликає людей «сказати так» незаконному приєднанню українських земель до рф.

«Голосування» на окупованих територіях триватиме до 27 вересня.