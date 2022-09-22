СБУ: У «днр» до псевдореферендуму планують залучити підлітків від 13 до 17 років

Служба безпеки України викрила план окупантів залучити дітей до так званого референдуму про приєднання земель України до рф.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Перехоплені документи «днр» вказують на те, що на тимчасово окупованій території Донеччини загарбники планують задіяти у псевдоголосуванні підлітків віком від 13 до 17 років. Таким чином вони хочуть збільшити нестачу «голосів» і «явку». Неповнолітніх мають супроводжувати їхні батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків.

Також для накрутки голосів планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але тимчасово виїхали до росії.

«Відповідні зміни до «виборчого процесу» його московські куратори доручили так званій центральній виборчій комісії «днр». Саме це псевдодержавне утворення підготувало проєкти відповідних документів у вигляді «постановлєній» і додатка щодо проведення фейкового голосування за участі неповнолітніх», — сказано в повідомленні.

СБУ вже ідентифікувала всіх організаторів.