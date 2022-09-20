Угорщина проти обговорення восьмого пакета санкції щодо росії. ЄС розглядає скасування одноголосного принципу ухвалення обмежень

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюзу слід припинити обговорення восьмого пакета санкцій проти росії, оскільки це негативно впливає на енергопостачання.
ЄС повинен припинити згадувати 8 пакет санкцій, повинен припинити визначати заходи, які лише ще більше поглиблять кризу з енергопостачанням — цитує слова Сіярто Reuters.
Через таку позицію Угорщини, пише Politico, міністри країн ЄС на зустрічі у Брюсселі обговорять скасування або обмеження одноголосного принципу ухвалення санкцій і рішень з питань зовнішньої політики загалом.
Сьогодні кожна країна ЄС має право вето, і Угорщина часто ним користується у питаннях обмежень щодо росії. Міністри ж хочуть розглянути принцип ухвалення рішень більшістю членів ЄС. Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн каже, що цього цілком реально досягти.
- Угорщина регулярно блокує рішення Євросоюзу щодо санкцій проти росії, вимагаючи різних поступок чи внесення поправок. Так було із введенням ембарго на російську нафту і забороною віз для росіян.
- У вересні цього року очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський Союз відмовитися від принципу консенсусу під час ухвалення рішень, зокрема у питанні санкцій.