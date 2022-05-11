В МЗС Угорщини висунули власні пропозиції щодо ембарго на російську нафту

У Міністерстві закордонних справ Угорщини представили власні пропозиції щодо введення ембарго на російську нафту. Там знову підкреслили, що відмова від російської нафти призведе до колапсу економіки країни, оскільки ціни на мазут та паливо значно зростуть, що спричинить зростання цін на продукти.

Як передає Híradó, голова МЗС Петер Сіярто заявив, що його країна підтримає нафтове ембарго за виконання певних умов. Ідеться про модернізаці. енергосистеми Угорщини, реконструкцію угорських НПЗ і підвищення пропускної спроможності нафтопроводу з Хорватії.

За словами Сіярто, у ЄС поки не має варіантів виконання вищевказаних умов, оскільки на це потрібно мільярди євро. Тому Угорщина залишається на своїй позиції — вона підтримає нафтове ембарго, якщо воно поширюватиметься лише на танкери, а нафтопроводи звідти виключать.