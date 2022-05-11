Politico: ЄС розглядає компенсації Угорщині, якщо вона підтримає нові санкції проти рф

У ЄС розглядають можливість надати Угорщині фінансову компенсацію, якщо вона підтримає нові санкції проти рф, зокрема нафтове ембарго.
Про це пише Politico з посиланням на трьох представників ЄС.
Єврокомісія планує використати для додаткового фінансування Угорщини нову програму REPowerEU, яка буде спрямована на те, щоб зменшити залежність ЄС від російських енергоресурсів. Ця програма є платіжним механізмом і спрямована на поетапну відмову ЄС від російських енергоресурсів задовго до 2030 року.
«Що більше ми зможемо допомогти Угорщині з REPowerEU, то швидше вона зможе відмовитися від російської нафти», — сказав один із високопосадовців ЄС.
- Угорщина блокує шостий пакет санкцій проти росії. Країна проти відмови ЄС від російської нафти, попри відстрочку для неї та Словаччини до 2024 року. Переговори між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і премʼєром Віктором Орбаном на цю тему завершилися безрезультатно.