Politico: ЄС розглядає компенсації Угорщині, якщо вона підтримає нові санкції проти рф

У ЄС розглядають можливість надати Угорщині фінансову компенсацію, якщо вона підтримає нові санкції проти рф, зокрема нафтове ембарго.

Про це пише Politico з посиланням на трьох представників ЄС.

Єврокомісія планує використати для додаткового фінансування Угорщини нову програму REPowerEU, яка буде спрямована на те, щоб зменшити залежність ЄС від російських енергоресурсів. Ця програма є платіжним механізмом і спрямована на поетапну відмову ЄС від російських енергоресурсів задовго до 2030 року.

«Що більше ми зможемо допомогти Угорщині з REPowerEU, то швидше вона зможе відмовитися від російської нафти», — сказав один із високопосадовців ЄС.