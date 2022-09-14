Міноборони: ЗСУ з 6 вересня звільнили 388 населених пунктів Харківської області

Збройні сили України з 6 вересня звільнили 388 населених пунктів Харківської області — це приблизно 8 500 квадратних кілометрів.

Дані 14 вересня навела заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зараз загалом лінія фронту — 2 500 км, з них 1 300 км — активні бойові дії.

Цифри щодо звільнених територій постійно уточнюються, бо процес у динаміці. Крім того, звільнені території ще потребують додаткових заходів, щоб там можна було безпечно проживати. Тому офіційні повідомлення про кількість звільнених населених пунктів свідомо надають із запізненням, бо можуть враховувати чи не враховувати «стабілізаційні заходи».