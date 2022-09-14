У Києві повідомили про підозру судді, який підтримував росію. Але затримати його поки не можуть — в СБУ пояснили, чому

Судді Північного апеляційного господарського суду Києва, який очікував захоплення України росіянами, повідомили про підозру. Але затримати його поки не можуть, бо не працює Вища рада правосуддя — єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов судді з членами його сімʼї, родичами та близькими друзями. Ці матеріали підтверджують, що київський суддя виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював своїх знайомих до співпраці з росіянами.
Але затримати цього зловмисника неможливо, навіть після оголошення підозри. Усе тому, що робота Вищої ради правосуддя ще не врегульована законодавством.
У СБУ сподіваються, що найближчим часом члени цієї ради будуть обрані і цей орган повною мірою розпочне свою роботу. Лише тоді суддю, який чекав на російську окупацію, зможуть затримати.
- Вища рада правосуддя — це головний орган суддівського самоврядування. Він ухвалює рішення про призначення, звільнення, переведення суддів, відповідає за формування корпусу суддів, розглядає дисциплінарні справи щодо суддів, ухвалює рішення про притягнення до відповідальності, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя тощо.
- 14 липня 2021 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також про діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП. 3 вересня Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.
- 13 вересня 2021 року Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 з 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Цю реформу Зеленський обіцяв Байдену.
- 22 лютого 2022 року Вища рада правосуддя прийняла заяви про відставку десяти своїх членів, таким чином вона припинила свої повноваження.
- 15 серпня Верховна рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя — Романа Маселка та Миколу Мороза.