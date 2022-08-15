Верховна рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя — Романа Маселка та Миколу Мороза.
Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Адвокат по справах Майдану і член правління фундації DEJURE Роман Маселко на рейтинговому голосуванні набрав 203 голоси. А кандидат юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого Микола Мороз на рейтинговому голосуванні здобув 291 голос.
На фінальному голосуванні одразу за двох кандидатів проголосували 258 депутатів.
- Вища рада правосуддя — це головний орган суддівського самоврядування. Він ухвалює рішення про призначення, звільнення, переведення суддів, відповідає за формування корпусу суддів, розглядає дисциплінарні справи щодо суддів, ухвалює рішення про притягнення до відповідальності, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя тощо.
- 14 липня 2021 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя, а також про діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП. 3 вересня Верховна Рада оголосила про початок конкурсу на посаду членів Вищої ради правосуддя.
- 13 вересня 2021 року Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 з 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Цю реформу Зеленський обіцяв Байдену.
- 22 лютого 2022 року Вища рада правосуддя прийняла заяви про відставку десяти своїх членів, таким чином вона припинила свої повноваження.