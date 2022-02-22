Дві третини членів Вищої ради правосуддя подали у відставку. ВРП припинила свої повноваження

Вища рада правосуддя прийняла заяви про відставку десяти членів ВРП, у такий спосіб Рада припиняє свої повноваження.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ради.

«Десять членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням. Позиція членів ВРП щодо того, що повноваження Етичної ради не мають конституційної основи», — йдеться у повідомленні.

У ВРП нагадали, що 8 лютого Етична рада розпочала процедури оцінки одночасно всіх членів ВРП, окрім голови Верховного суду. У такий спосіб, на думку ВРП, можливість подальшого безперебійного функціонування органу ставилася «у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради».

«Подальше функціонування ВРП в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим. Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя. Рішеннями Вищої ради правосуддя заяви десяти членів Ради про звільнення за власним бажанням задоволені», — повідомили у раді. ВРП налічувала 15 членів, наразі їх залишилося пʼятеро. ВРП є неповноважною.

Вища рада правосуддя — це головний орган суддівського самоврядування. Він ухвалює рішення про призначення, звільнення, переведення суддів, відповідає за формування корпусу суддів, розглядає дисциплінарні справи щодо суддів, ухвалює рішення про притягнення до відповідальності, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом; ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя й т.д.