Две трети членов Высшего совета правосудия подали в отставку. ВСП прекратил свои полномочия

Высший совет правосудия (ВСП) принял заявления об отставке десяти членов совета, таким образом он прекращает свои полномочия.

Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

«Десять членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВРП относительно того, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы», — говорится в сообщении.

В ВСП напомнили, что 8 февраля Этический совет начал процедуру оценки одновременно всех членов совета, кроме председателя Верховного суда. Таким образом, по мнению ВСП, возможность дальнейшей работы совета ставилась «в прямую зависимость от решений и действий Этического совета».

«Дальнейшее функционирование ВРП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо. Приведенные обстоятельства побуждали к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия», — сообщили в совете. ВСП насчитывало15 членов, в настоящее время их осталось пятеро. Таким образом совет потерял полномочия.

Высший совет правосудия — это главный орган судейского самоуправления. Он принимает решение о назначении, увольнении, переводе судей, отвечает за формирование корпуса судей, рассматривает дисциплинарные дела в отношении судей, принимает решение о привлечении к ответственности, дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; принимает решение о временном отстранении судьи от осуществления правосудия и т.д.